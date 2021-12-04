На Суздальском проспекте полыхала иномарка

В результате случившегося никто не пострадал.

В субботу утром, 4 декабря, в Выборгском районе Петербурга на проезжей части вспыхнул автомобиль. Об этом сообщили свидетели инцидента в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

У дома № 2 по Суздальскому проспекту загорелся салон иномарки Iran Khondro Samand. К 10:31 десять пожарных с помощью двух единиц спецтехники потушили огонь.

В результате пожара никто не пострадал. Где находился водитель в момент ЧП, пока неизвестно. На данный момент устанавливается причина воспламенения. На месте уже работают сотрудники полиции.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Пушкинском районе сгорел "Форд".

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург