  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На станции Яхтенная электричка зацепила пешехода
Сегодня, 10:02
165
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На станции Яхтенная электричка зацепила пешехода

0 0

Пострадавший переходил на красный сигнал светофора.

Транспортными полицейскими поводится проверка по факту травмирования 25-летнего мужчины в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

Около девяти часов вечера 21 декабря в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Яхтенная электричкой сообщением "Санкт-Петербург – Белоостров" травмирован молодой человек. Пострадавшим оказался 25-летний местный житель.

Установлено, что молодой человек переходил регулируемый пешеходный переход  на запрещающий сигнал светофора.  Машинист подал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение. Однако молодой человек не успел отреагировать, его задело по касательной.

Пострадавший госпитализирован.

Фото: Piter.tv

Теги: электричка, яхтенная станция
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии