На станции Яхтенная электричка зацепила пешехода

Пострадавший переходил на красный сигнал светофора.

Транспортными полицейскими поводится проверка по факту травмирования 25-летнего мужчины в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

Около девяти часов вечера 21 декабря в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Яхтенная электричкой сообщением "Санкт-Петербург – Белоостров" травмирован молодой человек. Пострадавшим оказался 25-летний местный житель.

Установлено, что молодой человек переходил регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Машинист подал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение. Однако молодой человек не успел отреагировать, его задело по касательной.

Пострадавший госпитализирован.

Фото: Piter.tv