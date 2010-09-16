На станции Яхтенная электричка зацепила пешехода

Транспортными полицейскими поводится проверка по факту травмирования 25-летнего мужчины в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.
Около девяти часов вечера 21 декабря в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Яхтенная электричкой сообщением "Санкт-Петербург – Белоостров" травмирован молодой человек. Пострадавшим оказался 25-летний местный житель.
Установлено, что молодой человек переходил регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Машинист подал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение. Однако молодой человек не успел отреагировать, его задело по касательной.
Пострадавший госпитализирован.
Фото: Piter.tv
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