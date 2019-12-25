На Рыбацком проспекте сестра ударила младшего брата ножом в грудь

Он скончался на месте происшествия.

Накануне в 02:49 в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в живот в доме №11 по Рыбацкому проспекту. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В 02:50 на место происшествия прибыл наряд полиции. Сотрудники задержали 33-летнюю женщину. По предварительной информации, она после распития спиртных напитков, во время внезапно возникшей ссоры ножом ударила в грудную клетку своего 31-летнего брата. Он от полученной травмы скончался на месте происшествия.

Изъято: нож, биоматериалы.

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Фото: Piter.TV