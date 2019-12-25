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В Петербурге студента подозревают в жестоком убийстве матери
Сегодня, 8:43
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nastya960

В Петербурге студента подозревают в жестоком убийстве матери

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Тело женщины было оставлено в ванной.

Накануне около 19:30 в полицию Красногвардейского района Петербурга позвонил мужчина и рассказал, что нашел тело своей супруги в ванной. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывшие сотрудники полиции нашли в ванной тело 57-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями шеи и головы.

В убийстве подозревают 19-летнего сына, студента одного из вузов Петербурга. Полиция разыскивает молодого человека. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее в Тосненском районе был убит гражданин Литвы.

Фото: Piter.TV

Теги: убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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