В Петербурге студента подозревают в жестоком убийстве матери

Тело женщины было оставлено в ванной.

Накануне около 19:30 в полицию Красногвардейского района Петербурга позвонил мужчина и рассказал, что нашел тело своей супруги в ванной. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывшие сотрудники полиции нашли в ванной тело 57-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями шеи и головы.

В убийстве подозревают 19-летнего сына, студента одного из вузов Петербурга. Полиция разыскивает молодого человека. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее в Тосненском районе был убит гражданин Литвы.

Фото: Piter.TV