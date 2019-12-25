В Тосненском районе убит гражданин Литвы

Его забил ногами малознакомый мужчина.

В среду, 16 сентября, в Тосненском районе Ленинградской области был обнаружен труп гражданина Литвы. Покойника вывезли из дома в поселке Красный Бор. Предполагается, что иностранца забил до смерти малознакомый "Иван" во время совместного алкоголя. Об этом стало известно Piter.TV.

Несмотря на отсутствие признаков насильственной смерти, следствие полагает, что произошло убийство из-за наличия внутренних травм и кровоизлияния. По предварительным данным, преступление произошло дома у 48-летнего погибшего в поселке Красный Бор. Сожительница литовца рассказала, что 54-летний "Иван" во время застолья избил ее гражданского супруга ногами.

В данный момент подозреваемого задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Отметим, что в пошлом году "Иван" уже привлекался к ответственности за грабеж.

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Фото: Piter.TV