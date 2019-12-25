Начальник строительной компании в Мурино избил человека

Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Полиция Мурино задержала начальника участка строительной компании за избиение человека 1986 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

Сообщение о пострадавшем гражданине поступило правоохранителям в понедельник, 7 сентября. Мужчина был госпитализирован в одну из городских больниц после того, как был избит возле дома № 49 по проспекту Непокоренных.

Виновник происшествия был задержан 17 сентября. Им оказался 40-летний сотрудник предприятия строительный индустрии. По его показаниям, он набросился на пострадавшего с кулаками в результате ссоры.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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Фото: Pixabay