В Петербурге 2-летний малыш получил тяжёлые травмы после падения на него клетки с попугаем

Малыш находится в крайне тяжелом состоянии.

Двухлетний мальчик попал в больницу в крайне тяжёлом состоянии после того, как на него упала клетка с попугаем. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 8 марта ребёнка госпитализировали из квартиры на улице Добровольцев с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными гематомами лба, ягодиц, бёдер, голени. Малыш находится в крайне тяжелом состоянии.

Со слов матери, ещё днём, находясь в гостях, на сына упала клетка с попугаем.

Ранее петербуржец попросил 10-летнего сына перегнать его машину через ЗСД.

Фото: pxhere.com