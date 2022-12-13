Петербуржец попросил 10-летнего сына перегнать его машину через ЗСД

Ребёнок отказывался, говоря, что может попасть в аварию, но отец настоял на своём.

Десятилетнего мальчика за рулем Volvo остановили на улице Илюшина. Как стало известно "Невским новостям" от источника в правоохранительных органах, мальчик ехал от проспекта Авиаконструкторов в сторону Планерной улицы. Его заметил автомобилист и сказал выйти из машины. В ситуацию также вмешался сотрудник ГИБДД.

Оказалось, что пригнать автомобиль через ЗСД ребёнка попросил отец, который находится в запое. Ребёнок отказывался, говоря, что может попасть в аварию, но отец настоял на своём. Ключи и документы от иномарки были у школьника. Их ранее привезла новая возлюбленная отца, так как не хотела, чтобы мужчина в таком состоянии садился за руль.

Родители ребёнка проживают отдельно. Праздничные выходные школьник был с отцом, после этого мать забрала его. О том, что сын сел за руль, женщина узнала уже от инспектора по делам несовершеннолетних. В отношении петербурженки возбудили административное дело по ст. 5.36 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

В отношении отца ребенка вынесено определение о возбуждении административного дела по ст. 12.7 КоАП РФ (Управление ТС водителем, не имеющим права управления).

Фото: Piter.tv