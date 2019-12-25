В Ленобласти на рабочего упала плита

Он находится в реанимации.

В городскую больницу Шлиссельбурга поступил 44-летний рабочий в тяжёлом состоянии, его госпитализировали в реанимацию. Об этом стало известно Piter.tv.

Несчастный случай произошел на стройке 1 ноября. По неизвестной причине на рабочего упала плита, на место была вызвана бригада скорой помощи.

У пострадавшего диагностировали открытый перелом левого голеностопного сустава и локтевой кости. Он находится в тяжёлом состоянии. Проводится проверка.

Ранее на стройке на улице Николая Рубцова рабочий получил перелом позвонка, упав в шахту.

Фото: Piter.tv