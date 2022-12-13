На Пулковской улице двухлетний мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна

В преддверии теплого времени года ГСУ СК России по Санкт-Петербургу напоминает гражданам об опасности оставления детей у открытых окон или в проветриваемом помещении.

Во вторник, 18 апреля, двухлетний мальчик, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна квартиры на первом этаже одного из дома на Пулковской улице. Ему была оказана медицинская помощь, угрозы здоровью нет. По данному факту следственным отделом по Московскому району Петербурга проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи напомнили, что взрослым необходимо при проветривании помещений находиться рядом со своими детьми. Также в СК напомнили правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь и здоровье детей:

- осуществлять надлежащий контроль за своими детьми и не оставлять их одних без присмотра при проветривании помещений. Никакое укрепление москитной сетки не убережет ребенка от падения;

- отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы дети не могли самостоятельно забраться на подоконник;

- нельзя разрешать своим детям играть на подоконниках, чтобы ребенок не привыкал к тому, что окно и подоконник – это место для его игр и развлечений;

- установить на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем не несколько сантиметров.

Фото: unsplash.com (Daniel Hansen)