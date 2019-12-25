На петербурженку завели уголовное дело из-за отказа в госпитализации 6-летнего сына

Мальчика в июне госпитализировали с белково-энергетической недостаточностью (алиментарно-зависимое состояние, вызванное достаточным по длительности и(или) интенсивности голоданием – прим.ред.) тяжелой степени.

В отношении петербурженки возбудили уголовное дело из-за отказа госпитализировать 6-летнего сына в больницу. Об этом стало известно Piter.tv.

В июне из квартиры в Парголово с белково-энергетической недостаточностью (алиментарно-зависимое состояние, вызванное достаточным по длительности и(или) интенсивности голоданием – прим.ред.) тяжелой степени был госпитализирован 6-летний мальчик.

В отношении 30-летний матери ребёнка 15 сентября было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности), так как она в период с 6 октября 2021 года по 1 июня 2022 года, будучи уведомленной о состоянии своего сына, отказалась от госпитализации его в медицинское учреждение.

Ранее стало известно, что петербурженка оставила 8-летнего сына и сообщила соседям по телефону об их обязанности кормить его.

Фото: Piter.tv