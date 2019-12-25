На перегоне "Новый Петергоф – Ораниенбаум" электричка насмерть сбила пенсионерку

Женщина начала переходить железнодорожные пути перед близко идущим составом.

Проводится проверка по факту гибели пожилой женщины на перегоне "Новый Петергоф – Ораниенбаум". Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

В дежурную часть транспортной полиции утром 24 ноября поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне "Новый Петергоф – Ораниенбаум" электричка наехала на человека.

Правоохранителями установлено, что пострадавшей оказалась 61-летняя жительница Петербурга. Женщина начала переходить железнодорожные пути перед близко идущим составом. Машинист электропоезда применил экстренное торможение и подал сигналы повышенной громкости, но наезда избежать не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте.

На прошлой неделе электричка сбила автомобиль на переезде в Ленобласти.

Фото: Piter.tv