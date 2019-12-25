На Октябрьской набережной мужчина трогал девушек за ягодицы

Его удалось задержать в тот же день.

В конце прошлой недели три девушки пожаловались на неизвестного мужчину азиатской внешности, который приставал к ним на Октябрьской набережной. Об этом стало известно Piter.tv.

Одна 25-летняя девушка рассказала, что 7 октября около 23:00, находясь возле дома по Октябрьской набережной, кто-то подошел к ней сзади и провел рукой по внутренней части ягодицы. Девушка хотела ударить незнакомца, но мужчина сразу убежал. Среди примет: мужчина азиатской внешности, худой, одет в темную одежду.

Несколько позднее у того же дома неизвестный ущипнул за ягодицу ещё одну 25-летнюю девушку, после чего убежал.

Еще позже он зашел в дом по Октябрьской набережной вместе с 19-летней девушкой. По её словам, неизвестный мужчина зашел в лифт, проехал до 7 этажа, при открывании дверей лифта он потянулся рукой в область гениталий, после чего девушка вытолкнула его из лифта.

В 23:40 полицейскими был задержан 37-летний уроженец Таджикистана. Проводится проверка.

Ранее в Выборге трое родителей пожаловались на развращение сыновей.

Фото: Piter.TV