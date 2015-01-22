На детской площадке на Народной незнакомец трогал за ноги 6-летнего мальчика

Мужчину разыскивает полиция.

Полиция разыскивает незнакомца, который приставал к ребёнку на детской площадке у дома по Народной улице. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию вечером 6 июля обратилась петербурженка. Она сообщила, что днём на детской площадке, расположенной во дворе дома по улице Народная, неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 6-летнего сына. Незнакомец трогал мальчика за ноги.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 12-летний петербуржец обвинил пьяного дядю в сексуальном насилии.

Фото: Piter.tv (архив)