На детской площадке на Народной незнакомец трогал за ноги 6-летнего мальчика

Полиция разыскивает незнакомца, который приставал к ребёнку на детской площадке у дома по Народной улице. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию вечером 6 июля обратилась петербурженка. Она сообщила, что днём на детской площадке, расположенной во дворе дома по улице Народная, неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 6-летнего сына. Незнакомец трогал мальчика за ноги.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее 12-летний петербуржец обвинил пьяного дядю в сексуальном насилии.
Фото: Piter.tv (архив)
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