На Наличной на лестничной клетке нашли труп мужчины с пробитой головой

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В доме в Василеостровском районе на лестничной клетке нашли труп мужчины с пробитой головой. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 3 декабря в экстренные службы поступило сообщение о том, что в парадной дома 40 корпус 1 по Наличной улице, на лестничной клетке обнаружен труп мужчины.

Прибывшими полицейскими между 3 и 4 этажом, с повреждением лица и головы обнаружен труп 48-летнего петербуржца. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее на проспекте Испытателей обнаружили бездыханного мужчину с гематомами и ссадинами.

Фото: Piter.tv