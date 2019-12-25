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На Наличной на лестничной клетке нашли труп мужчины с пробитой головой
Сегодня, 8:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Наличной на лестничной клетке нашли труп мужчины с пробитой головой

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Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В доме в Василеостровском районе на лестничной клетке нашли труп мужчины с пробитой головой. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 3 декабря в экстренные службы поступило сообщение о том, что в парадной дома 40 корпус 1 по Наличной улице, на лестничной клетке обнаружен труп мужчины.

Прибывшими полицейскими между 3 и 4 этажом, с повреждением лица и головы обнаружен труп 48-летнего петербуржца. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее на  проспекте Испытателей обнаружили бездыханного мужчину с гематомами и ссадинами.

Фото: Piter.tv

Теги: наличная улица, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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