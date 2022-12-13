На Костюшко пенсионер стрелял из страйкбольного пистолета по людям, собакам и машинам

В отношении мужчины составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

В Московском районе Петербурга мужчина из пистолета для страйкбола стреляли по людям, собакам и автомобилям. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 27 марта в полицию обратилась председатель УК, которая сообщила, что в дворе дома №2 корпус 1 по улице Костюшко мужчина стреляет из предмета, похожего на пистолет, по людям, собакам и машинам.

На месте полицейским электрик рассказал, что неизвестный выстрелил в его сторону и скрылся в парадной. По подозрению в совершении данного преступления, задержан 74-летний пенсионер. Изъят пистолет для страйкбола "Stalker SA230".

В отношении мужчины составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Российском проспекте водитель под веществами стрелял из пистолета в женщину с малышом.

Фото: Piter.tv