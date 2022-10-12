Петербуржцам рассказали, на какие проекты проще всего получить поддержку "Сколково"

Компетенции инновационного центра – наиболее качественно отобрать решения резидентов под запрос больших промышленных заказчиков.

На конференции Баркемп – 2023 "Национальная технологическая революция 20.35" в Санкт-Петербурге представители "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) рассказали, какие программы и механизмы есть у Фонда для развития технологического предпринимательства в регионах, и на чем стоит сконцентрироваться стартаперам.

Компетенции инновационного центра – наиболее качественно отобрать решения резидентов под запрос больших промышленных заказчиков, отметил в своем выступлении председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.

Компании-резиденты для нас – это не просто набор бухгалтерских показателей. Поскольку мы с этими компаниями живем, мы знаем их "подноготную", которая определяется не только цифрами, но и менталитетом фаундеров, их стратегией. Именно поэтому крупные компании платят нам за скаутинг. Игорь Дроздов, председатель правления Фонда "Сколково"

Вице-президент, исполнительный директор кластера передовых производственных технологий Фонда "Сколково" Алексей Беляков рассказал о финансовых и нефинансовых мерах поддержки, которые могут получить петербургские предприниматели и предприниматели из регионов, связанные с промышленностью. Это налоговые льготы, нулевые таможенные пошлины, возмещение затрат инвесторам, грантовая программа, юридические услуги, защита интеллектуальной собственности и многое другое. Создание стартапов по определенным направлениям дополнительно поддерживается в рамках нацпроектов и государственных программ. В список наиболее приоритетных направлений входят IT-решения для промышленности, малые дизайн-центры микроэлектроники (до 200 человек), решения в области малотоннажной химии, а также различные разработки в области беспилотных авиационных систем и проекты в области горнорудных технологий, особенно применимые для международных технологических цепочек в странах БРИКС+ и СНГ, подчеркнул Беляков.

В области промышленного IT "Сколково" занимается софинансированием внедрения российских разработок, объем которого может доходить до 80% при стоимости проекта до 600 млн рублей.

В числе наиболее востребованных проектов в области биомедицинских технологий вице-президент, исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий Фонда "Сколково" Камила Зарубина назвала фармацевтику, медтехнику, сельское хозяйство, диджитализацию здравоохранения, а также клеточные и генные технологии. Последнее направление – самое малочисленное, однако стартапы в нем самые высокотехнологичные и интересные, отмечает эксперт.

По словам Камилы Зарубиной, если у человека есть идея в области БМТ, но он не знает, с чего начать, Фонд поможет "упаковать" идею. На прототипирование проекта можно получить до 4 млн рублей. Важно только, чтобы он соответствовал востребованным направлениям разработки.

Российская фарма всегда была нацелена больше на дженерические препараты. Сейчас есть некая трансформация сознания – все говорят о лекарственной безопасности. Камила Зарубина , руководитель БМТ-кластера "Сколково"

Она добавила, что развитие этого направления требует усиления НИОКР и открытия новых исследовательских центров в области фармацевтики. "Сколково" уже реализует ряд похожих проектов – в частности, с фондом активно сотрудничает петербуржский завод компании "Фармасинтез" – однако их нужно гораздо больше, считает Камила Зарубина.

Баркемп – 2023 "Национальная технологическая революция 20.35" – ежегодная образовательная и бизнес-конференция в сфере технологий и инноваций. Всего запланировано более 50 деловых мероприятий, в том числе инновационный трек, выставка отечественных беспилотных летательных аппаратов, уникальные лекции, экспертные дискуссии, биржа деловых контактов, технологические экскурсии.

Организатором мероприятия выступает Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга при поддержке Агентства Стратегических Инициатив (АСИ).

Фото: пресс-служба Сколково