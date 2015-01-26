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Видео: на Дворцовой площади монтируют сцену к "Алым парусам"

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Ведущими праздника станут Иван Ургант и Дарья Александрова.

На Дворцовой площади начали монтировать сцену, сообщил корреспондент Piter.TV. Предположительно, ее собирают для праздника выпускников "Алые паруса".

Праздник состоится в ночь с 25 на 26 июня. Ведущими праздника традиционно станут Иван Ургант и Дарья Александрова. На сцене выступят автор хита "Венера-Юпитер" Ваня Дмитриенко, JONY, ведущие "Орла и решки" Алина Астровская и Антон Лаврентьев, группа Cream Soda, рэпер Niletto, а также певицы Светлана Лобода и Ирина Дубцова. 

Часть праздничной программы будет посвящена жизни Александра Невского в честь его 800-летия. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Троицкий мост разведут в 23 часа из-за репетиции "Алых парусов". 

Видео: Piter.TV

Теги: алые паруса, дворцовая площадь, сцена
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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