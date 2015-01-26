Видео: на Дворцовой площади монтируют сцену к "Алым парусам"

На Дворцовой площади начали монтировать сцену, сообщил корреспондент Piter.TV. Предположительно, ее собирают для праздника выпускников "Алые паруса".
Праздник состоится в ночь с 25 на 26 июня. Ведущими праздника традиционно станут Иван Ургант и Дарья Александрова. На сцене выступят автор хита "Венера-Юпитер" Ваня Дмитриенко, JONY, ведущие "Орла и решки" Алина Астровская и Антон Лаврентьев, группа Cream Soda, рэпер Niletto, а также певицы Светлана Лобода и Ирина Дубцова.
Часть праздничной программы будет посвящена жизни Александра Невского в честь его 800-летия.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Троицкий мост разведут в 23 часа из-за репетиции "Алых парусов".
Видео: Piter.TV
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