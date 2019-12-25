На муниципальные довыборы выделят более 80 млн рублей

В Смольном считают, что этих денег будет достаточно.

На дополнительные муниципальные выборы в Петербурге, которые пройдут 11 сентября, выделят 82,1 млн рублей. Об этом "ЗАКС.ру" от главы горизбиркома Максима Мейксина.

Постановление о выделении средств из резервного фонда правительства Петербурга уже подписал губернатор Александр Беглов. Деньги выделит комитет финансов.

Напомним, выборы пройдут МО: "Прометей", "Невская Застава", "Светлановский", Пушкин, Зеленогорск, "Сосновское", "Ржевка", "Большая Охта", "Оккервиль", МО №7, МО №15, "Южно-Приморский", "Дачное", Ломоносов, "Невский округ". Свободны 38 мандатов. Выборы будут проводить не муниципальные избиркомы, а территориальные.

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Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская избирательная комиссия