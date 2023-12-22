На берегу Изумрудного озера нашли свёрток с наркотиками

На свёрток наткнулась 29-летняя жительница Петербурга.

На днях в полицию обратилась 29-летняя жительница Петербурга, которая обнаружили странный сверток во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом рассказал 78.ru.

По словам женщины, в лесополосе рядом с Изумрудным озером во Всеволожском районе она нашла большой свёрток, замотанный скотчем.

Экспертиза установила, что свёртке было наркотическое средство массой 193,5 г. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.tv