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На берегу Изумрудного озера нашли свёрток с наркотиками
Сегодня, 15:24
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На берегу Изумрудного озера нашли свёрток с наркотиками

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На свёрток наткнулась 29-летняя жительница Петербурга.

На днях в полицию обратилась 29-летняя жительница Петербурга, которая обнаружили странный сверток во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом рассказал 78.ru. 

По словам женщины, в лесополосе рядом с Изумрудным озером во Всеволожском районе она нашла большой свёрток, замотанный скотчем.

Экспертиза установила, что свёртке было наркотическое средство массой 193,5 г. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: Мужчина требовал наркотики у петербуржца и порезал его ножницами.

Фото: Piter.tv

Теги: наркотики
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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