На проспекте Ветеранов внедорожник сбил пешехода

В понедельник, 3 сентября, в Кировском районе Санкт-Петербурга внедорожник сбил пешехода. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По предварительной информации, инцидент произошел вечером на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Корзуна. Очевидцы рассказали, что 22-летний водитель джипа сбил пешехода. Пол, возраст и степень полученных пострадавшего пока неизвестны.
Полиция прибыла на место ДТП и начала проверку.
Ранее мы сообщали, что на улице Коллонтай иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе.
Фото: vk.com/spb_today