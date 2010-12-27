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На проспекте Ветеранов внедорожник сбил пешехода
Сегодня, 22:18
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Rybka123
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На проспекте Ветеранов внедорожник сбил пешехода

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Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В понедельник, 3 сентября, в Кировском районе Санкт-Петербурга внедорожник сбил пешехода. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По предварительной информации, инцидент произошел вечером на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Корзуна. Очевидцы рассказали, что 22-летний водитель джипа сбил пешехода. Пол, возраст и степень полученных пострадавшего пока неизвестны.

Полиция прибыла на место ДТП и начала проверку.

Ранее мы сообщали, что на улице Коллонтай иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе.

Фото: vk.com/spb_today

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Теги: внедорожник сбил пешехода , дтп на проспекте ветеранов
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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