На проспекте Ветеранов внедорожник сбил пешехода

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В понедельник, 3 сентября, в Кировском районе Санкт-Петербурга внедорожник сбил пешехода. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По предварительной информации, инцидент произошел вечером на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Корзуна. Очевидцы рассказали, что 22-летний водитель джипа сбил пешехода. Пол, возраст и степень полученных пострадавшего пока неизвестны.

Полиция прибыла на место ДТП и начала проверку.

Ранее мы сообщали, что на улице Коллонтай иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе.

Фото: vk.com/spb_today