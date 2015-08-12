На улице Коллонтай мужчину сбили на пешеходном переходе

Потерпевшего госпитализировали в больницу. Состояние мужчины пока неизвестно.

В понедельник, 3 сентября, в Невском районе города иномарка сбила пешехода. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В данный момент известно, что инцидент случился на улице Коллонтай в районе 9 часов вечера. Водитель иномарки "Фольксваген" сбил мужчину на пешеходном переходе. Среди комментаторов в паблике оказался сын пострадавшего, который утверждает, что его отца сбили в конце зебры, несмотря на то, что тот не нарушал правила ПДД.

Потерпевшего госпитализировали в больницу. Состояние мужчины пока неизвестно. Полиция ведет проверку по факту происшествия.

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Фото: vk.com/spb_today