До конца этого года на Парнасе появится новая особая экономическая зона

Известно, что территории будут размещены новые высокотехнологичные пищевые производства со своими R&D центрами.

До конца этого года в Петербурге появится новая особая экономическая зона (ОЭЗ). Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает "Фонтанка".

Известно, что власти Петербурга окупили инвестиции в создании ОЭЗ на площадках "Нойдорф" и "Новоорловская" и готовы к её расширению. Так, до конца этого года площади 30 га в промзоне "Парнас" присвоят статус экономическая зона технико-внедренческого типа.

Как заявил глава комитета по промышленной политике города Кирилл Соловейчик, на территории "будут размещены новые высокотехнологичные пищевые производства со своими R&D центрами".

Ранее мы писали, что в 2022 году в ОЭЗ Петербурга построят инновационный центр за 2 млрд рублей.

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