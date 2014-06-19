Опоздание от 30 минут.

На Московском и Волховстроевском направлениях поезда следуют с задержками, отправляются и прибывают в пункт назначения с опозданием от 30 минут. Об этом рассказали в пресс-службе СЗППК.

Уточняется, что возможны более длительные опоздания. Для пересадки на станции метрополитена пассажиров просят пользоваться станциями Обухово и Рыбацкое.

Октябрьская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени задержек поездов и восстановления графика движения.

В результате происшествия с поездом №11 Мурманск – Санкт-Петербург погибли 2 человека.

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