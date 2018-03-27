На "Гостином дворе" временно перенесли автобусную остановку из-за ремонтных работ

У "Гостинки" транспорт больше не останавливается: остановку временно перенесли из-за ремонта.

C утра 27 марта по 30 марта включительно остановка наземного транспорта у "Гостиного двора" будет перенесена. Изменение местоположения павильона связано с ремонтными работами на канализационной системе, проходящей через данный участок. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщили представители пресс-службы Комитета по транспорту Петербурга.

Эксперты отметили, что теперь общественный транспорт будет останавливаться не у дома под номером 60, а около 54 здания по Невскому проспекту. Через данное направление ходят автобусы 3,22 и 27, а также троллейбусы 5 и 22.

Стоит добавить, что рабочие возвратят остановку на прежнее место после 16 часов вечера 30 марта. Однако, транспорт начнет подъезжать туда после 5 часов утра 31 марта.

