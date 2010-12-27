На Ефимова задержан азербайджанец, угрожавший по телефону взорвать "Дома России"

В Адмиралтейском районе полиция задержала азербайджанца-"террориста".

В Адмиралтейском районе днем 8 марта полиция задержала гражданина Азербайджана, который пытался по телефону “взорвать дома в России”. Звонок о готовящихся терактах поступил на номер экстренной службы 911.

В период с половины пятого вечера до шести часов в мониторинговый центр Петербурга пять раз дозванивался иностранец. По его сведениям, кто-то хотел взорвать само отделение 911, а также жилые здания по стране. Оперативникам удалось установить, что гражданин сообщал о преступлениях с мобильного телефона, зарегистрированного на жителя Кировской области. Также было установлено местонахождение предполагаемого “телефонного террориста”. Кавказца поймали около дома 3 А по улице Ефимова. Там мужчина снимает квартиру.

Представители закона выяснили, что ранее злоумышленник был судим. Сейчас решается вопрос относительно возбуждение уголовного дела и избрания меры пресечения.

