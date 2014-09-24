У школы №104 появился новый корпус

В этом здании будет располагаться детский сад и начальная школа.

У 104-й школы на Большом Сампсониевском проспекте, 67, к 1 сентября появился новый корпус. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В этом здании будет располагаться детский сад и начальная школа. Здание обустроили по современным стандартам: в нем предусмотрены бассейн, спортивный и театральный залы.

Здесь также будет работать просторная столовая и библиотека. Работы по реконструкции стартовали на объекте в начале 2022 года.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"