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У школы №104 появился новый корпус

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В этом здании будет располагаться детский сад и начальная школа.

У 104-й школы на Большом Сампсониевском проспекте, 67, к 1 сентября появился новый корпус. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В этом здании будет располагаться детский сад и начальная школа. Здание обустроили по современным стандартам: в нем предусмотрены бассейн, спортивный и театральный залы.

Здесь также будет работать просторная столовая и библиотека. Работы по реконструкции стартовали на объекте в начале 2022 года.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"

Теги: школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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