В МВД России рассказали о возможных изменениях в паспортах россиян

Изменения коснутся последней страницы документа.

Россиянам не нужно будет менять свои паспорта, если правительство РФ одобрит поправки, которые предложили в МВД. ОБ этом "РИА Новости" заявили в ведомстве.

Напомним, что МВД России подготовило законопроект, в котором предполагается изменить данные последней страницы российского паспорта. В нее планируется внести напоминание о том, что паспортом обязаны владеть все россияне с 14 лет. Также появится возможность законно по желанию внести в паспорт данные о группе крови и резус-факторе.

В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется. из сообщения ведомства для "РИА Новости"

Также памятку паспорта собираются дополнить информацией о причинах признания паспорта недействительным. Согласно законопроекту МВД, документ считается действительным на срок до его замены, но не позднее 30 дней после достижения гражданином 20 и 45 лет.

Ранее мы сообщали, что ввод электронных паспортов в России может начаться с 1 декабря 2021 года.

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