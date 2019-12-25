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В МВД России рассказали о возможных изменениях в паспортах россиян
Сегодня, 8:18
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phil_k

В МВД России рассказали о возможных изменениях в паспортах россиян

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Изменения коснутся последней страницы документа.

Россиянам не нужно будет менять свои паспорта, если правительство РФ одобрит поправки, которые предложили в МВД. ОБ этом "РИА Новости" заявили в ведомстве.

Напомним, что МВД России подготовило законопроект, в котором предполагается изменить данные последней страницы российского паспорта. В нее планируется внести напоминание о том, что паспортом обязаны владеть все россияне с 14 лет. Также появится возможность законно по желанию внести в паспорт данные о группе крови и резус-факторе. 

В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется.

из сообщения ведомства для "РИА Новости"

Также памятку паспорта собираются дополнить информацией о причинах признания паспорта недействительным. Согласно законопроекту МВД, документ считается действительным на срок до его замены, но не позднее 30 дней после достижения гражданином 20 и 45 лет.

Ранее мы сообщали, что ввод электронных паспортов в России может начаться с 1 декабря 2021 года.

Фото: pixabay.com
 

Теги: замена паспорта, мвд, паспорт гражданина рф, поправки мвд
Категории: Новости России, Лента новостей,

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