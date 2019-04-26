МВД разрешит пользоваться просроченным паспортом

Проект подготовили в МВД России.

Министерство внутренних дел подготовило ряд изменений в постановление о российском паспорте. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно законопроекту, по новым правилам документ можно будет использовать еще 30 дней для замены документа после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста. Это позволит россиянам не сталкиваться с временным ограничением своих прав и ограничением использования банковских услуг.

Также документ предполагает изменить последнюю страницу паспорта. На ней будет дополнен текст памятки для его владельца. Согласно проекту постановления, памятка на 20-й странице будет дополнена напоминанием о том, что владелец паспорта ставит на его второй странице личную подпись. Она будет подтверждать, что паспорт, подлежащий замене, считается действительным в течение 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста или изменения его персональных данных, размещенных на третьей странице.

Проектом постановления предлагается разместить на последней странице бланка паспорта информацию для его владельца, содержащую основные положения, связанные с выдачей и заменой паспорта, которая будет способствовать простому восприятию гражданами необходимых сведений, что в конечном счете позволит повысить комфортность правового режима документирования граждан Российской Федерации. из пояснительной записки к законопроекту

Также уточняется, что принятые изменения помогут устранить правовую неопределенность при признании уполномоченными органами паспорта недействительным. Предполагается, что такие меры снимут коррупционные риски и исключат возможность злоупотребления со стороны должностных лиц.

Ранее мы сообщали, что ввод электронных паспортов в России может начаться с 1 декабря 2021 года.

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