Piter.TV покажет в прямом эфире концертную программу "Музыка — 7 нот"

"Музыка — 7 нот" проходит в рамках фестиваля "Театр — территория добра".

Piter.TV в режиме реального времени покажет трансляцию музыкальной программы "Музыка — 7 нот". Трансляция начнется 5-го ноября в 16:00.

Организаторы представят две программы "Наши любимые детские песни" и "Музыкальные династии Санкт-Петербурга". В первой примет участие Детский хор телевидения и радио Петербурга под руководством Игоря Грибкова. В его исполнении прозвучат известные песни советских и российских композиторов.

"Музыкальные династии Санкт-Петербурга" — это открытые уроки от профессионалов музыкальной сферы. Их проведут:

— Иван Бессонов (фортепиано) — победитель международного конкурса молодых музыкантов "Eurovision Young Musicians 2018" и Даниил Бессонов (скрипка) — лауреат международных конкурсов;

— Дмитрий Щирин (фортепиано) доктор педагогических наук, профессор и заведующий кафедрой фортепиано СПбГИК и музыкант Роман Щирин (фортепиано);

— Александр Каган (фортепиано) — Заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Дина Каминская (фортепиано) и Елизавета Каган (труба).

Фото: Pexels