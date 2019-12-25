У вышедшего из тюрьмы по УДО петербуржца аннулировали охотничий билет

Билет вернут после того, как судимость будет погашена.

Невский районный суд Петербурга лишил охотничьего билета мужчину, который был осужден за разбойное нападение. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы 21-го сентября.

Иск подал природоохранный прокурор Петербурга. Алексей Иванов получил охотничий билет в августе 2012-го года, а в ноябре 2015-го года был признан виновным. Наказание предусматривало 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, однако мужчина вышел по УДО в июле 2020-го года.

Таким образом, осужденный вышел на свободу, его охотничий билет был действителен. Согласно федеральному законодательству, Иванов сможет охотиться в охотничьих угодиях после снятия или погашения судимости.

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