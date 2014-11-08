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Мужчина через мессенджер пытался склонить петербургскую четвероклассницу к сексу
Сегодня, 8:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина через мессенджер пытался склонить петербургскую четвероклассницу к сексу

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Он был задержан полицией.

Петербурженка обратилась в полицию после обнаруженной у несовершеннолетней дочери интимной переписки с 21-летним молодым человеком. Об этом стало известно Piter.tv.

С 6 по 9 ноября неизвестный с помощью мессенджера "WhatsApp" вёл переписку с ученицей 4 класса, предлагал встретиться для совершения полового акта и орального секса.

В среду, 8 декабря, по подозрению в совершении преступления задержан 21-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело.

Также в Петербурге учителя биологии подозревают в развращении учеников.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, совращение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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