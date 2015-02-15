Петербуржец в порыве мести разбил не ту машину

Уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ направлено прокуратурой района в суд для рассмотрения по существу.

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, который в порыве мести разбил не ту машину. Подробности сообщила прокуратура Фрунзенского района.

По версии следствия, вечером 13 сентября 2024 года 50-летний обвиняемый, находясь во дворе дома 23, корпус 1 по проспекту Славы, трижды ударил разводным ключом по лобовому стеклу автомобиля Volkswagen Polo. На стекле образовались трещины. Ущерб собственнику транспортного средства составил около 20 тысяч рублей.

Обвиняемый пояснил, что у него произошел словесный конфликт с незнакомцем, который, как ему показалось, подъехал к подъезду на автомобиле Volkswagen Polo. Решив отомстить, он накинулся с газовым ключом на стекло машины, которая, по его мнению, принадлежала обидчику. Как выяснилось, он повредил транспортное средство другого человека, которого ранее даже не видел.

Обвиняемый вину признал, извинился перед потерпевшим и полностью возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ направлено прокуратурой района в суд для рассмотрения по существу.

Фото: unsplash (RG Visuals)