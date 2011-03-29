Во Всеволожске мужчина ударил 15-летнего соседа битой по лицу

У подростка сломана нижняя челюсть.

Во Всеволожске мужчина ударил соседского мальчика битой по лицу. У подростка сломана челюсть. Об этом стало известно Piter.tv.

Восьмиклассник самостоятельно обратился к медикам 6 августа. У него диагностировали перелом нижней челюсти без смещения. После оказания медицинской помощи его отпустили домой. Было установлено, что 5 августа в 01:30 в своей квартире сосед ударил его битой по лицу.

Подозреваемый 32-летний мужчина был задержан 7 августа в своей квартире. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Ломоносове мужчина силой отобрал у семиклассника футбольный мяч.

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