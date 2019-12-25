Мужчина пытался обворовать чужой автодом в центре Петербурга

Хозяину удалось задержать злоумышленников до приезда правоохранительных органов.

Сотрудники Росгвардии успели поймать мужчину, который хотел украсть из чужого автодома документы, смартфон и 200 тысяч рублей. Об этом 20 июня сообщила пресс-служба ведомства.

Воришка залез в транспортное средство около 06:30. Оно было припарковано на Казанской площади. Мужчина тихо собрал вещи и уже собирался уходить, но шум услышали отдыхающие в автомобиле туристы. Они приехали из Москвы. Глава семейства сообщил о происшествии в правоохранительные органы и до приезда росгвардейцев удерживал злоумышленника в машине.

Подозреваемого доставили в 28 отдел полиции. Он проживает в Гатчинском районе и уже был ранее судим.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что петербуржца осудили за кражу статуи "Богини Фортуны" за 30 тысяч рублей.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти