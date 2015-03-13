Петербуржца осудили за кражу статуи "Богини Фортуны" за 30 тысяч рублей

Петроградский районный суд назначил условный срок мужчине, который украл статую "Богини Фортуны" из медцентра в БЦ "Чкаловской". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Фигурка стояла на тумбе у туалета. Илья Голосудский не удержался и, пока никого не было, унес статую с собой. Медцентру был причинен ущерб в 30 тысяч рублей, что считается значительным.
Мужчина признал свою вину и вернул богиню владельцам. Ему назначили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что статую Октавиана Августа на Петроградке обстреляли из пейнтбольного ружья.
Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
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