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Петербуржца осудили за кражу статуи "Богини Фортуны" за 30 тысяч рублей
Сегодня, 12:14
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Петербуржца осудили за кражу статуи "Богини Фортуны" за 30 тысяч рублей

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Инцидент произошел в апреле 2022 года.

Петроградский районный суд назначил условный срок мужчине, который украл статую "Богини Фортуны" из медцентра в БЦ "Чкаловской". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Фигурка стояла на тумбе у туалета. Илья Голосудский не удержался и, пока никого не было, унес статую с собой. Медцентру был причинен ущерб в 30 тысяч рублей, что считается значительным.

Мужчина признал свою вину и вернул богиню владельцам. Ему назначили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что статую Октавиана Августа на Петроградке обстреляли из пейнтбольного ружья. 

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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