Петербуржца осудили за кражу статуи "Богини Фортуны" за 30 тысяч рублей

Инцидент произошел в апреле 2022 года.

Петроградский районный суд назначил условный срок мужчине, который украл статую "Богини Фортуны" из медцентра в БЦ "Чкаловской". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Фигурка стояла на тумбе у туалета. Илья Голосудский не удержался и, пока никого не было, унес статую с собой. Медцентру был причинен ущерб в 30 тысяч рублей, что считается значительным.

Мужчина признал свою вину и вернул богиню владельцам. Ему назначили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что статую Октавиана Августа на Петроградке обстреляли из пейнтбольного ружья.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга