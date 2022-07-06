Житель Сертолово 5 лет проведёт в колонии за избиение до смерти женщины

В ходе предварительного следствия мужчина сознался в совершенном преступлении.

В Ленинградской области мужчина признан виновным в гибели женщины в Сертолово. Подробности сообщили в СК по 47 региону.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2022 года 53-летний мужчина, находясь по месту жительства в городе Сертолово, после совместного распития спиртных напитков с 46-летней женщиной, в ходе возникшего конфликта нанёс ей множественные удары руками и ногами. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления обвиняемый скинул тело в колодец. После совершенного преступления мужчина скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск.

В ходе предварительного следствия мужчина сознался в совершенном преступлении. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Видео: СК по Ленобласти