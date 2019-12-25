Мужчина получил огнестрельное ранение на Финском заливе

Он госпитализирован в больницу.

В результате конфликта в Красносельском районе Петербурга огнестрельное ранение получил мужчина. Полиция разыскивает злоумышленников. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Накануне в 00:08 на номер "112" поступило сообщение о том, что на берегу Финского залива, в районе дома №4 по Балтийскому бульвару происходит групповая драка, слышны звуки стрельбы. По прибытию полицейских, на месте происшествия никого не обнаружено, следов групповой драки и стрельбы не обнаружено, за помощью к сотрудникам полиции никто не обратился.

Уже в 10:45 того же дня в полицию поступило телефонограмма из городской больницы. В ней говорилось, что в приемный покой за медицинской помощью обратился гражданин 1986 года рождения, который с множественными огнестрельными ранами и ссадинами, в состоянии средней тяжести был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищет полиция.

После смерти раненного на Невском студента обвиняемому изменили статью.

Фото: Piter.TV