Молодой человек в капюшоне не увидел электричку и погиб на станции "Кушелевка"

Избежать наезда на юношу не удалось.

Молодой человек погиб после столкновения с электричкой на станции "Кушелевка". 21-летний уроженец Кемеровский области переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Сообщение в транспортную полиции о трагедии поступило 5 декабря около 18 часов. Было выяснено, что юноша переходил пути в капюшоне и не заменил подвижной состав. При этом машинист подавал звуковые и световые сигналы, а также применил экстренное торможение.

Электричка следовала из Петербурга в Сосново. Проверка продолжается.

Также стало известно о смерти женщины около станции "Кингисепп".

Фото: Piter.TV