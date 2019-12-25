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Молодой человек в капюшоне не увидел электричку и погиб на станции "Кушелевка"
Сегодня, 12:03
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nadezhda_sib

Молодой человек в капюшоне не увидел электричку и погиб на станции "Кушелевка"

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Избежать наезда на юношу не удалось.

Молодой человек погиб после столкновения с электричкой на станции "Кушелевка". 21-летний уроженец Кемеровский области переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Сообщение в транспортную полиции о трагедии поступило 5 декабря около 18 часов. Было выяснено, что юноша переходил пути в капюшоне и не заменил подвижной состав. При этом машинист подавал звуковые и световые сигналы, а также применил экстренное торможение. 

Электричка следовала из Петербурга в Сосново. Проверка продолжается. 

Также стало известно о смерти женщины около станции "Кингисепп".

Фото: Piter.TV

 

Теги: железная дорога, капюшон, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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