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Женщину сбила электричка около станции "Кингисепп"
Сегодня, 11:03
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nadezhda_sib

Женщину сбила электричка около станции "Кингисепп"

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Переход в тот момент был запрещен из-за приближающегося электропоезда.

Женщину сбила электричка в районе железнодорожной станции "Кингисепп". Она не заметила приближающийся электропоезд и переходила пути по пешеходному переходу, сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Погибшая переходила пути на запрещенный сигнал светофора. Несмотря на то, что машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, трагедии избежать не удалось. 

Женщине было 39 лет, она проживала в Кингисеппском районе. Транспортная полиция проводит проверку по факту случившегося. 

Фото: Piter.TV

Теги: железная дорога, электропоезд
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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