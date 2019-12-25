Женщину сбила электричка около станции "Кингисепп"

Переход в тот момент был запрещен из-за приближающегося электропоезда.

Женщину сбила электричка в районе железнодорожной станции "Кингисепп". Она не заметила приближающийся электропоезд и переходила пути по пешеходному переходу, сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Погибшая переходила пути на запрещенный сигнал светофора. Несмотря на то, что машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, трагедии избежать не удалось.

Женщине было 39 лет, она проживала в Кингисеппском районе. Транспортная полиция проводит проверку по факту случившегося.

Фото: Piter.TV