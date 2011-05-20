Российский врач назвал причину осложнений в лечении коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что сложности связаны с появлением новых мутаций.

В эфире "Эха Москвы" Проценко отметил, что его настораживает изменение вирус. Проверенные методы лечения могут не давать результат. Именно это заставляет сделать выводы, что ковид за последние полтора года мутировал.

"Тяжелее стало, потому что появились пациенты с подтвержденной ПЦР коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время метода терапии", - отметил врач.

Главврач коммунарской больницы также призвал всех россиян в обязательном порядке вакцинироваться.

Ранее ученые обнаружили, что коронавирус может привести к серьезным последствиям для иммунной системы.



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