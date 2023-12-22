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В Мурино девятиклассник выпал с балкона
Сегодня, 11:07
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В Мурино девятиклассник выпал с балкона

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Проводится проверка.

Во Всеволожском районе Петербурга школьник выпал с общего балкона. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 8 января в экстренные службы поступила информация о том, что в Мурино у дома по улице Шувалова из окна выпал человек.

Прибывшими полицейскими была установлена личность погибшего, им оказался ученик 9 класса. По предварительной информации, подросток выпал с общедомового балкона 20 этажа.

Мальчик состоял на учете в ПНД. Проводится проверка.

Ранее на Васильевском острове подросток выпал из окна и вернулся домой.

Фото: Piter.tv

Теги: мурино, падение с балкона
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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