В Мурино девятиклассник выпал с балкона

Проводится проверка.

Во Всеволожском районе Петербурга школьник выпал с общего балкона. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 8 января в экстренные службы поступила информация о том, что в Мурино у дома по улице Шувалова из окна выпал человек.

Прибывшими полицейскими была установлена личность погибшего, им оказался ученик 9 класса. По предварительной информации, подросток выпал с общедомового балкона 20 этажа.

Мальчик состоял на учете в ПНД. Проводится проверка.

Ранее на Васильевском острове подросток выпал из окна и вернулся домой.

Фото: Piter.tv