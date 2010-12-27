Александр Беляев признался, что болен раком из-за нервов

Телеведущий Александр Беляев признался на всю страну, что болеет диабетом второго типа, а также раком легких, с которым борется уже 6 лет.

Популярный метео-ведущий Александр Беляев раскрыл свою тайну признавшись, что болен раком. Ведущий метеопрогнозов на канале НТВ рассказал, что уже на протяжении 6 лет борется раком легких.

Беляев поделился своими первыми ощущениями, когда сообщили диагноз. Сначала он испытал шок, затем бросил курить. "Я просто не мог курить. Меня тогда вернули на землю в буквальном смысле", сообщает Александр Беляев.

Ведущий вспоминает, что в день, когда узнал свою болезнь, погода будто реагировала: "Был страшный буран. Тогда боженька мне сказал, обрати внимание на свою жизнь." После этого Александр выполняет все, что скажут врачи, а также проверяет свое здоровье ежегодно.

По словам телеведущего, в процессе химиотерапии он употреблял очень много лекарств. Кроме того он признался, что совсем скоро ему предстоит операция.

Разговор состоялся на телепередаче "Андрей Малахов. Прямой эфир", по ее окончанию Беляев обратился к зрителям с просьбой не бояться и доверять врачам. В этот же момент он сообщил, что помимо рака болен диабетом 2 типа. В завершении известный телеведущий добавил, что все от нервов, поэтому не стоит нервничать.

Фото: meteo-tv.ru