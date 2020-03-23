Эксперты рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

Специалисты посоветовали не делать этого и объяснили почему.

Автоэксперты ответили на самый распространенный вопрос новичков: можно ли в автомобиле ради экономии использовать Аи-92 вместо Аи-95. Об этом сообщил Cars.ru.

Специалисты посоветовали не делать этого, несмотря на то, что автомобиль может ездить практически на любом виде бензина. Ведь при использовании нерекомендуемого топлива срок службы важных узлов автомобиля снизится на 60-75%.

Также при выходе из строя нового автомобиля производитель может отказаться его чинить, если заподозрит, что машину заправляли не тем топливом. Помимо этого, не стоит смешивать 92-й и 95-й бензин, так как это приносит вред для мотора.

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