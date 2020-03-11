Специалисты не ждут, что стоимость топлива в РФ может увеличиться.

В Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России. По данным экспертов, стоимость бензина на фоне волатильности рынка не вырастет. Об этом журналистам рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов.

Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно прокомментировал эксперт

Ранее аналогичную точку зрения высказал министр энергетики РФ Александр Новак. Он объяснил, что цена на топливо будет стабильной благодаря налоговой системе России. Она предусматривает демпфирующий механизм, позволяющий нивелировать изменение цен на мировых рынках.

Напомним, что котировки нефти падают из-за того, что страны ОПЕК+ не смогли договориться. Речь идет о желании государств сократить добычу ресурса после марта 2020 года.

