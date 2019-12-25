В Купчино обнаружили молодого осоеда

Птице потребовалась помощь медиков.

В Купчино спасли молодого осоеда — хищника семейства ястребиных. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

Прохожий обратил внимание на птицу и позвонил в мобильную экологическую дежурную службу. Осоед находился на проспекте Славы. Заявитель не оставил птицу и отгонял кошек вокруг пернатого до приезда бригады.

На данный момент хищник находится в ветеринарном госпитале и проходит диагностику.

Если вы нашли дикое животное в бедственном состоянии, сообщите по номеру 417-59-36.

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Фото: комитет по природопользованию