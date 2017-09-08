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"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 5 серия выходит онлайн, Жданов устраивает потасовку с Кисляком

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В эфир телеканала СТС выходит продолжение сериала "Молодежка. Взрослая жизнь" 5 сезон. Смотреть сериал онлайн 5 серию можно в интернете сразу после выхода в эфир.

Уже вторую неделю подряд будут выходить в эфир новые серии сериала "Молодежка. Взрослая жизнь". В понедельник, 11 сентября, покажут 5 серию. Это уже 5 сезон для сериала. Но в этот раз все серьезно поменялась. Новая лига, новая команда. Много новых персонажей, а старые попадают в необычные для них ситуации.

Сценаристы приготовили серьезные испытания для всех героев сериала. Кто-то строит новые отношения, кто-то укрепляет старые. Вчерашние враги объединяются, а милые парочки под угрозой ссоры.

"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 5 серия выходит онлайн, Жданов устраивает потасовку с Кисляком

Опасность зависла над парой Кострова и Киры. Парочка сошлась под конец прошлого сезона. Перед этим оба натерпелись от своих вторых половинок. Но, казалось, их отношениям теперь ничего не угрожает. Однако появилась причина для беспокойства: и имя у него Регина. Жена богатого бизнесмена скучает и ищет разные поводы для развлечения. И один из них – это Саша. Богатой дамочке понравился хоккеист. Но она видит рядом с ним соперницу. Поэтому придумывает план, чтобы избавиться от Киры. Она не строит коварных планов, а просто находит для нее работу. Правда, в другом городе. Подруга Кострова размышляет над тем, нужно ли ей уезжать в Петербург и оставлять любимого. Однако сам Саша не хочет, чтобы девушка жертвовала своей карьерой ради него. Поэтому он уговаривает ее все же отправиться в Северную столицу. Он не подозревает, что в этот момент играет на стороне предполагаемой разлучницы.

"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 5 серия выходит онлайн, Жданов устраивает потасовку с Кисляком

Руслан Жданов не согласен с положением в команде. Поэтому он начинает планомерно устраивать разного рода провокации и подставы. Он делает так, что на тренировке Борис Никитин получает травму. Теперь Старый на пару игр не может быть в команде. После этого Жданов вступает в перепалку с Кисляком. Тот старается держать себя в руках, ведь он тренируется после долгих уговоров Макеева. Наставник не хотел выпускать подопечного на лед после серьезной травмы. Поэтому Андрей пытается не обращать внимания на выпады Руслана.

"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 5 серия выходит онлайн, Жданов устраивает потасовку с Кисляком

Травмированному Никитину скучать не придется. Потому что к нему неожиданно приезжает его дочь. Это, конечно, большой сюрприз для отца. Ведь Маша живет с мамой в другом городе.

Понамарев и Бушмановыма уже некоторое время тренируются вместе. Старичок "Бурых медведей" учит новичка опасной игре. Поэтому они переходят к практике отработанных приемов на льду. Эти тренировки не нравятся Жданову, но он пока не лезет.

Света Савчук видит жену Жданова с любовником. Как жена хоккеиста воспользуется этим, пока не ясно. Но Натали явно ждут проблемы.

"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 5 серия выходит онлайн, Жданов устраивает потасовку с Кисляком

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала

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Категории: Кино

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