"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 5 серия выходит онлайн, Жданов устраивает потасовку с Кисляком

В эфир телеканала СТС выходит продолжение сериала "Молодежка. Взрослая жизнь" 5 сезон. Смотреть сериал онлайн 5 серию можно в интернете сразу после выхода в эфир.

Уже вторую неделю подряд будут выходить в эфир новые серии сериала "Молодежка. Взрослая жизнь". В понедельник, 11 сентября, покажут 5 серию. Это уже 5 сезон для сериала. Но в этот раз все серьезно поменялась. Новая лига, новая команда. Много новых персонажей, а старые попадают в необычные для них ситуации.

Сценаристы приготовили серьезные испытания для всех героев сериала. Кто-то строит новые отношения, кто-то укрепляет старые. Вчерашние враги объединяются, а милые парочки под угрозой ссоры.

Опасность зависла над парой Кострова и Киры. Парочка сошлась под конец прошлого сезона. Перед этим оба натерпелись от своих вторых половинок. Но, казалось, их отношениям теперь ничего не угрожает. Однако появилась причина для беспокойства: и имя у него Регина. Жена богатого бизнесмена скучает и ищет разные поводы для развлечения. И один из них – это Саша. Богатой дамочке понравился хоккеист. Но она видит рядом с ним соперницу. Поэтому придумывает план, чтобы избавиться от Киры. Она не строит коварных планов, а просто находит для нее работу. Правда, в другом городе. Подруга Кострова размышляет над тем, нужно ли ей уезжать в Петербург и оставлять любимого. Однако сам Саша не хочет, чтобы девушка жертвовала своей карьерой ради него. Поэтому он уговаривает ее все же отправиться в Северную столицу. Он не подозревает, что в этот момент играет на стороне предполагаемой разлучницы.

Руслан Жданов не согласен с положением в команде. Поэтому он начинает планомерно устраивать разного рода провокации и подставы. Он делает так, что на тренировке Борис Никитин получает травму. Теперь Старый на пару игр не может быть в команде. После этого Жданов вступает в перепалку с Кисляком. Тот старается держать себя в руках, ведь он тренируется после долгих уговоров Макеева. Наставник не хотел выпускать подопечного на лед после серьезной травмы. Поэтому Андрей пытается не обращать внимания на выпады Руслана.

Травмированному Никитину скучать не придется. Потому что к нему неожиданно приезжает его дочь. Это, конечно, большой сюрприз для отца. Ведь Маша живет с мамой в другом городе.

Понамарев и Бушмановыма уже некоторое время тренируются вместе. Старичок "Бурых медведей" учит новичка опасной игре. Поэтому они переходят к практике отработанных приемов на льду. Эти тренировки не нравятся Жданову, но он пока не лезет.

Света Савчук видит жену Жданова с любовником. Как жена хоккеиста воспользуется этим, пока не ясно. Но Натали явно ждут проблемы.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала