"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 4 серия выходит в эфир. соперница избавляется от девушки Кострова

В эфир телеканала СТС выходит продолжение сериала "Молодежка. Взрослая жизнь" 5 сезон. Смотреть сериал онлайн 4 серию можно в интернете сразу после выхода в эфир.

В четверг, 7 сентября, выходит уже 4 серия сериала "Молодежка. Взрослая жизнь". В 5 сезоне история в сериале немного меняется. В центре по-прежнему хоккейная команда. Только теперь игра идет в Высшей лиге. И в новую команду перешли не все старые игроки "Медведей". Поэтому этот сезон одновременно и продолжение истории, и начало новой.

Сценаристы решили начать сезон с проблем в команде и на личном фронте. Хоккеисты не могут сойтись характерами и спокойно играть за "Бурых медведей". А новые женщины начинают виться вокруг старых героев и стремятся разрушить их сложившиеся романы.

Первой жертвой вероломных девушек стал Костров. Саша в конце прошлого сезона после долгих метаний и проблем пришел к достаточно милым отношениям с Кирой. Хоккеист сначала отвергал любовь девушки, так как был очарован студенткой своего отца. Которая использовала его для своих целей, а позже и вовсе разрушила его семью. В итоге только после совета мамы парень обратил внимание на Киру. Их отношения быстро стали доверительными. И Саша даже защитил ее от вымогавших деньги людей.

Однако в новом сезоне их отношения проверяют на прочность. На парня запала жена богатого бизнесмена Регина. Она не смогла сразу получить хоккеиста из-за того, что он все же любит свою девушку. Но Регина не собирается сдаваться. Она решила хитростью избавиться от соперницы. Для художницы нашли работу в Петербурге – то есть максимально далеко от ее парня.

Пока сын и его девушка пытаются сохранить свою любовь, мама Кострова встречает свою старую любовь. Зрители мечтают о том, чтобы старшие Костровы наладили отношения. Ведь их расставание было построено на лжи студентки, которая влюбилась в отца Саши.

В команде "Бурых медведей" между тем все не так гладко, как нужно. Жданой и его товарищ Савчук постоянно устраивают какие-то козни. Но их более взрослые коллеги по команде ведут себя иначе. "Бурые медведи" помогают новичкам освоиться с новой манерой игры.

Пока спортсмены вовсю сражаются на льду с соперниками и друг с другом, Кисляк сражается ЗА лед. Андрей в прошлом сезоне ввязался в драку и получил серьезную травму, которая стоила ему зрения. Пока он восстанавливался ему изменила и ушла от него его жена. Но после долгих сомнений с двух сторон Кисляк начал отношения с Полиной, девушка которую он защитил. Теперь он настроен решительно на восстановление своей жизни в полной мере. И для этого ему просто необходим лед. Поэтому он уговаривает Макеева дать ему шанс. Парень начинает тренироваться. Ему нужно постараться, чтобы вернуть себе былые позиции. Правда, многие уже понимают. Что в команду он вернется. Ведь на фотографиях со съемок актер, играющий Кисляка, рассекал в форме "Бурых медведей".

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала