"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 3 серия выходит в эфир, Макеев наживает себе новых врагов

В эфир телеканала СТС выходит продолжение сериала "Молодежка. Взрослая жизнь" 5 сезон. Смотреть сериал онлайн 3 серию можно в интернете сразу после выхода в эфир. Первая игра "Бурых медведей" показывает проблемы в команде.

В среду, 5 сентября, выходит новая серия сериала "Молодежка. Взрослая жизнь". Это уже 5 сезон любимой многими истории о хоккейной команде. В 3 серии новая команда впервые опробует себя в бою. Смотреть выпуск можно будет после премьеры по телевизору на канале СТС.

В новой серии зрителей ждет наконец-то азарт хоккейного матча. Команда, в которую недавно вошли герои, впервые выходит против соперников в обновленном составе. "Бурые Медведи" оказываются суровее своих коллег из молодежной лиги. Неожиданно герои сталкиваются с проблемами. Причем препятствия им чинят не соперники, а товарищи по команде. Суровые нравы "Бурых Медведей" заставляют новичков жестко держаться за клюшки.

Сложность ситуации в том, что наставник команды еще не совсем вошел в коллектив. Макеева хорошо воспринимают игроки, которые пришли в ряды клуба вместе с ним. А вот старожилы команды ведут себя совсем не по-дружески. Звездный игрок Жданов и вовсе не хочет, чтобы тренер называл его на Ты. Видимо, он хотел, чтобы в "Бурых Медведях" заправлял его любимый наставник. Макеев как всегда не может вести двойную игру или как-то хитрить. Прямолинейно высказывая свое мнение игрокам и тренерскому составу он наживает себе новый врагов.

Защитник Понамарев же хочет подтянуть свои навыки, чтобы увереннее чувствовать себя в команде. Он сходится с Георгием Бушмановым. В итоге оборона начинает тренироваться вместе, чтобы лучше чувствовать себя на льду. Но такой расклад не нравится Жданову. Он откровенно против новичков. И того, чтобы старички помогали им.

А вот в милой паре Киры и Кострова намечаются проблемы. На красавчика-хоккеиста запала Регина. Увлекающаяся живописью дамочка не знает отказа. Она попытается завоевать спортсмена всеми доступными способами. В том числе за счет устранения соперницы – Киры. Поэтому вскоре девушка получит предложение о работе в другом городе. Подальше от ее мужчины.

Отец Бакина продолжает удивлять всех своим везением и оптимизмом. После неудач в политической карьере. Мужчина решил опробовать себя в бизнесе. Он занялся предпринимательством, хотя все вышло и не совсем гладко. Зато в новой серии его точно ждет удача. Николай Семенович выигрывает в лотерею крупную сумму.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала