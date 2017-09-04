"Молодежка. Взрослая жизнь" 5 сезон: 2 серия выходит в эфир, Кисляк возвращается в хоккей

В эфир телеканала СТС выходит продолжение сериала "Молодежка. Взрослая жизнь" 5 сезон. Смотреть сериал онлайн 1 и 2 серию можно в интернете сразу после выхода в эфир. Часть "медведей" переходят в команду Высшей Лиги. К ним хочет присоединиться и Кисляк.

Долгожданное возвращение на телеканале СТС. В понедельник, 4 сентября, вышла 1 серия сериала "Молодежка. Взрослая жизнь". Это уже 5 сезон истории. Во вторник же выходит вторая серия. У героев меняется многое в жизни. Часть старых актеров ушли из сериала, но на их место пришли новые.

Начинается новый сезон с кардинальных перемен в жизни героев. Хоккеисты уже слишком взрослые для Молодежной хоккейной лиги. Поэтому ребята покидают любимых "Медведей". В составе этой команды в прошлом году они выиграли Молодежку. А теперь им приходится распрощаться с любимыми стенами ледового корта. Но наставники не хотят терять профессиональных хоккеистов. Макеев стал наставником команды Высшей лиги. Сейчас он повторяет историю из первого сезона. Наставник зовет хоккеистов в команду, которую он теперь тренирует. Часть спортсменов соглашается. Поэтому они становятся участниками команды "Бурые медведи".

В новой команде не все идет гладко. Бывшие "медведи" переходят в коллектив, которые уже устоялся. Поэтому им придется уживаться со старичками. При этом некоторые радостно идут на контакт и обмениваются опытом. Но другие очень ревностно воспринимают спортсменов. Ведь в них они видят потенциальную угрозу для самих себя.

Больше других новичкам не рад самопровозглашенный лидер и звезда "Бурых медведей" Руслан Жданов. Хоккеист вместе со своим товарищем-помощником Иваном Савчуком строят козни против пришедших хоккеистов. Савчук больше всего недоволен появлением Семена Бакина. Вратарь боится уступить свое первенство в команде. Во второй серии Руслан наезжает на своих товарищей по команде из-за того, что те мирно общаются новенькими.

Из-за постоянных козней и подстав в команде начинает хромать дисциплина. Макеев недоволен, что его спортсмены ведут себя как интриганы. Но наставник всегда отличался суровой справедливостью. Так что всем участникам конфликта стоит бояться наказания.

Приятная новость для старых поклонников сериала. Кисляк снова возвращается на лед. Упорный нападающий хочет вернуться в строй. В прошлом сезоне ему пришлось нелегко. Сначала его жена потеряла ребенка. Потом он ввязался в драку, где его ранили в голову. В итоге он выжил. Но надолго лишился зрения. Долгое восстановление плохо сказалось на его браке: жена начала изменять ему, а затем они расстались. Но Кисляку помогла все пережить девушка Полина, которую он защитил. И вот теперь он снова решил стать хоккеистом. И в новой серии просит Макеева дать ему шанс. Но многие любопытные поклонники уже разглядели Кисляка на фотографиях и анонсах сезона. Там он расхаживает в форме команды. А значит, он успешно воспользуется если не первым, то следующим шансом.

Много нового происходит в жизни близких Кострова. Его мама встречает старую любовь. Все зрители надеются, что она снова сойдется со своим мужем и отцом Саши. Ведь их расставание было необоснованным (преподавателя ложно обвиняла влюбленная студентка). А возлюбленная Кострова Кира обзавелась перспективами. Регина находит для нее работу в Петербурге.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала